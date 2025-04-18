Antalya'da Düden Çayı Kenarında Erkeğe Ait Ceset Bulundu

Antalya'da Gizemli Buluntu

Antalya'nın Kepez ilçesinde Altınova Sinan Mahallesi'ndeki Düden Çayı'nda bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay, su teresi aramaya çıkan S.K.'nın çayın kenarında hareketsiz yatan birini görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesiyle gerçekleşti.

Olay Yerinde Gelişmeler

İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı çalışmalar sonucunda çaydan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Otopsi Süreci Başladı

Ceset, detaylı otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer ölen kişinin kimliğini belirleme çalışmalarına hız verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çay kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çay kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.