Antalya'da Düğün Suyu Bastı: Gelin ve Damat Oynamaya Devam Etti

Antalya Serik'te Sultan ve Onur Eroğlu'nun düğününde sağanak sonrası suyla dolan pistte davetliler paçalarını sıvayıp eğlenceyi sürdürdü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:34
Serik'te sağanak yağış eğlenceyi durdurmadı

Serik ilçesinde Sultan ve Onur Eroğlu çiftinin düğününde, dün akşam yağan sağanak yağış sonrası oyun alanı suyla doldu ancak eğlence kesintiye uğramadı.

Yeni Mahalle Aydın Park'ta, kapalı alan içerisinde düzenlenen düğünde biriken su piste doldu. Gelin, damat ve davetliler kısa süreli şaşkınlığın ardından paçalarını sıvayıp mutluluklarını sürdürdü.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde gelin ve damadın su dolu pistte, paçalarını sıvayan davetlilerle beraber eğlenceye devam ettiği anlar yer aldı. Bazı misafirler sandalyelere çıkarak su birikintilerinden korunmaya çalıştı.

Organizasyon ekibi, düğün alanındaki suların çekilmesi için müdahalede bulundu; buna karşın müzik kesilmedi ve eğlence yağışa rağmen sürdü.

