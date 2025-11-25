Antalya'da Husumeti Bitirme Görüşmesi Cinayetle Bitti

Antalya Güzeloba'da akrabalar arasındaki husumeti bitirmek için buluşan iki kişi arasında çıkan silahlı tartışmada Doğan Duman öldü; olay yerinde 22 boş kovan bulundu.

Antalya'da Husumeti Bitirme Görüşmesi Cinayetle Bitti

Antalya Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 sokakta bulunan bir apart hotelin kafeteryasında saat 16.40 sıralarında gerçekleşen görüşme, taraflar arasında çıkan tartışmayla kavgaya dönüştü. Uzun süredir devam eden husumeti tatlıya bağlamak amacıyla bir araya gelen Doğan Duman ile akrabası Imad M. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine dışarı çıkan Doğan Duman'ın arkasından gelen Imad M., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak ateş etti. Kurşunların hedefi olan Doğan Duman olay yerinde yere yığılırken, şüpheli Imad M. 07 CAH 724 plakalı otomobile binerek kaçtı.

Olay yerine müdahale ve bulgular

İhbar üzerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Doğan Duman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede 22 adet boş kovan bulundu.

Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, kaçan aracın takibi sonucu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yakalanma ve gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus timleri tarafından, şüphelinin bulunduğu araç Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde durduruldu. Araçtan indirilen Imad M. ve araçta bulunan bir kişi ekiplerce kelepçelenerek gözaltına alındı.

Tercüman eşliğinde yapılan ilk ifade alınmasında Imad M., olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti ve suç aletini Mandırlar Mahallesi'nde bulunan seralık alan içerisine attığını söylediği öğrenildi. Imad M. ve araçta bulunan şahıs, ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma ve adli işlemler

Olay yerinde hayatını kaybeden Doğan Duman'ın cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

