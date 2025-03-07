Antalya'da İki Kadın Girişimci, Topraksız Tarımla Çilek Üreterek Hayallerini Gerçekleştirdi

Antalya’da üniversiteden mezun olduktan sonra aynı firmada 5 yıl çalışan ziraat mühendisi Eda Şimşek ve Pınar Kalkan, hayallerinin peşinden giderek kendi seralarında topraksız çilek üretimi yapmaya başladılar.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunları olan Şimşek ve Kalkan, üniversite yıllarında tarım sektöründe önde gelen firmalarda çalışma hayalini gerçekleştirmek için 5 yıl süresince ziraat mühendisi olarak görev yaptılar. Ancak, kendi üretim alanlarını yaratma hedefleriyle işten ayrılmayı tercih ettiler.

Üretimin Her Aşamasında Yer Alıyorlar

2014 Ekim ayında, Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisinde bir dönümlük alanda sera kurarak topraksız çilek üretimine geçtiler. Eda Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm süreçleri kendilerinin yönettiğini belirterek, “Dikiminden ilaçlamasına, gübresinden toplamasına kadar her aşamasını kendimiz yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Şimşek, “Bir dönüme 15 bin fide diktik.” diyerek, ürünlerinin iç pazara yönelik olduğunu ve kendi pazarlarını bularak satış yaptıklarının altını çizdi.

İhracat Hedefi

Pınar Kalkan, topraksız yetiştiricilik ile topraklı tarım arasındaki avantajı vurgulayarak, “Topraksızda 15 bin fide dikimi gerçekleştirebiliyoruz.” dedi. Kalkan, “İhracat yapabilecek potansiyelimiz var ve devlet desteklerini araştırıyoruz.” diyerek, gelecek hedeflerini paylaştı.

Kadın Girişimci Olmanın Zorlukları

Kalkan, işe başlarken karşılaştıkları zorlukları aşmayı başardıklarını ve “Ülkemiz adına bir şeyler üretmek bize daha mutluluk veriyor.” diyerek bu süreçteki motivasyonlarını dile getirdi. İlk etapta destek bulamadıklarını ancak, sosyal medyadan gelen olumlu geri bildirimlerin teşvik edici olduğunu belirtti.

Topraksız Tarımı Yaygınlaştırma Vizyonu

İki kadın girişimci, kadın istihdamını artırmayı ve topraksız tarımı daha yaygın hale getirmeyi hedeflediklerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Kendi işlerinin patronu olarak, sektörde başarılı bir örnek olmaya devam ediyorlar.

Antalya'da üniversiteden mezun olduktan sonra 5 yıl aynı firmada çalışan ziraat mühendisi iki genç kadın, hayallerinin peşinden giderek kurdukları serada topraksız çilek üretiyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Eda Şimşek ile Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Kalkan, mezun olur olmaz başvurdukları firmada işe başladı ve bir süre sonra girişimcilik ruhuyla kendi üretim alanını oluşturmayı hedefledi. Yeni hayallerini gerçekleştirmek için iş yerinden ayrılan 2 girişimci, geçen yıl ekimde Konyaaltı ilçesinde Çakırlar mevkisinde bir dönümlük alanda sera kurdu. Serada topraksız çilek üretimine başlayan mühendis kadınlar, bir yıl sonra alanı büyütüp, üretimi artırarak ihracat yapmayı hedefliyor.

Antalya'da üniversiteden mezun olduktan sonra 5 yıl aynı firmada çalışan ziraat mühendisi iki genç kadın, hayallerinin peşinden giderek kurdukları serada topraksız çilek üretiyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Eda Şimşek ile Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Kalkan, mezun olur olmaz başvurdukları firmada işe başladı ve bir süre sonra girişimcilik ruhuyla kendi üretim alanını oluşturmayı hedefledi. Yeni hayallerini gerçekleştirmek için iş yerinden ayrılan 2 girişimci, geçen yıl ekimde Konyaaltı ilçesinde Çakırlar mevkisinde bir dönümlük alanda sera kurdu. Serada topraksız çilek üretimine başlayan mühendis kadınlar, bir yıl sonra alanı büyütüp, üretimi artırarak ihracat yapmayı hedefliyor.