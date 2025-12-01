Antalya'da İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Konyaaltı'nda bir inşaat iskelesinden düşen işçi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın inşaatında meydana geldi.

İnşaatın dış cephesinde bulunan iskelesinde çalışma yapan işçi Ünal Kayhan (52), 5. kat seviyesinde çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek iskelenin 2. katına düştü.

Ünal Kayhan'ı gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, dış cephe iskelesinin 2. kat seviyesinde bilinci kapalı durumdaki çalışanı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sepet sedyeye bağlanan Ünal Kayhan, inşaatta bulunan iş makinesinin de yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.

Ağır yaralanan inşaat işçisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

