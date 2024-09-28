Antalya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması

Antalya'nın Kaş ilçesinde, bir motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kaza, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Detayları

Olayda, motosikleti ile yola çıkan Hakkı Kuptan, 07 SFA 37 plakalı motosikleti ile Kusap Diyap yönetimindeki 32 MA 1156 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, Kaş-Seydikemer kara yolunda gerçekleşti.

Yaralanma ve Müdahale

Kaza sonrasında motosikletten savrulan Kuptan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza Anının Görüntüleri

Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobil ile motosikletin çarpışması ve sonrasında motosiklet sürücüsünün yere düşüşü net bir şekilde görülüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.