Antalya'da Narkokapan-2 Operasyonu: 458 Torbacı Gözaltında

Yeşildere (Zeytinköy) merkezli baskında kapsamlı güvenlik önlemleri alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği Narkokapan-2 operasyonunda 458 şüpheli yakalandı. Operasyon, kurumun resmi sosyal medya hesabından, "Affetmiyoruz, geri adım atmıyoruz, vazgeçmiyoruz" mesajıyla duyuruldu.

Ekipler, Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi (Zeytinköy)'te, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Polis helikopteri, İHA, dron ve narkotik dedektör köpekleriyle hem havadan hem de karadan destek sağlandı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Arama ve gözaltı işlemleri sabah boyunca sürdü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun hazırlık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve istihbarat çalışması yürütüldüğünü söyledi. Yerlikaya, operasyonun Antalya merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştiğini ve görev alan unsurları şöyle açıkladı: 2.753 polis, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 dron, 1 deniz aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, operasyon paylaşımında İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun sözlerine yer verdi: "Bu şehirde çocuklarımızı müşteri gibi görenlere, gençlerimizi pazar gibi görenlere, mahallemizi alan gibi görenlere yer yok; karanlık zindanlarımız var. Affetmiyoruz, geri adım atmıyoruz, vazgeçmiyoruz".

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YEŞİLDERE MAHALLESİ’NDE DÜZENLEDİĞİ NARKOKAPAN-2 OPERASYONUNDA 458 ŞÜPHELİ YAKALANDI. EMNİYET MÜDÜRÜ DR. SABİT AKIN ZAİMOĞLU, SOSYAL MEDYA HESABINDA ÜNLÜ SANATÇI BERGEN’İN "SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM" ŞARKISINDAKİ SÖZLERLE PAYLAŞIM YAPTI.