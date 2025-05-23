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Antalya'da Nineden Toruna Geleneksel Gülüklü Çorba Eğitimi

Antalya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde anneanne ve babaanneler, torunlarına tescilli gülüklü çorbasını öğretti.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 11:02
Antalya'da Nineden Toruna Geleneksel Gülüklü Çorba Eğitimi

Antalya'da Geleneksel Lezzet Mirası

Antalya'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, anneanne ve babaanneler, coğrafi işaretli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını torunlarına öğretti. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü öncülüğünde, Konyaaltı ilçesindeki Mehmet Zeki Balcı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Nineden Toruna Lezzet Mirası" etkinliği, geleneksel yemek kültürünün yaşatılması ve nesillere aktarılması amacını taşıyor.

Etkinlikte Neler Yapıldı?

Etkinlik kapsamında, anneanne ve babaanneler, torunlarıyla birlikte Alanya’nın coğrafi işaret belgeli gülüklü çorbasını hazırladı. Katılımcılara çorbanın tarihi ve yapım süreci hakkında bilgi verildi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, etkinlikte yer alarak Türk Mutfağı Haftası kapsamında Antalya’ya özgü çorbayı tanıtma amacı güttüklerini belirtti.

Aile Olgusunun Önemi

Erkal, “Hem aile olgusunu öne çıkarmak hem de geleneksel mutfağımıza dikkati çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız, geleneksel lezzetlerin asıl kaynağı olan ninelerimizin, bunu torunlarına aktarmasını sağlamak.” diye konuştu.

Katılımcıların Yorumları

Etkinliğe torunu Mustafa Bekir Tosun ile katılan Hacer Özdemir, Türk mutfağının zenginliğine vurgu yaptı. Gülüklü çorbasını torunuyla yaptıklarını ifade eden Özdemir, “Antalya’nın güzel bir çorbası, evde de yapıyoruz. Bugün de sizlere tanıtmak için yaptık. Güzel etkinlik oldu.” dedi.

Torunu Tosun da, yapımı kolay olan çorbayı severek yediğini belirtti. Etkinliğe torunu Mehmet Tunç ile gelen Gönül Gümüş ise yöresel lezzetlerin bu tür aktivitelerle tanıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ayşe Hanım Yazıcı da, gülüklü çorbasının özellikle düğünlerde ikram edildiğini, içerdiği pirinç, köfte ve tavuk sayesinde doyurucu olduğunu aktardı.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Konyaaltı ilçesindeki Mehmet Zeki Balcı Yerleşkesi'nde...

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Konyaaltı ilçesindeki Mehmet Zeki Balcı Yerleşkesi'nde geleneksel yemek kültürünün yaşatılması ve nesillere aktarılması amacıyla "Nineden Toruna Lezzet Mirası" etkinliği düzenlendi. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, anneanne ve babaanneler, coğrafi işaretli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını torunlarına yaparak öğretti.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Konyaaltı ilçesindeki Mehmet Zeki Balcı Yerleşkesi'nde...

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Konyaaltı ilçesindeki Mehmet Zeki Balcı Yerleşkesi'nde geleneksel yemek kültürünün yaşatılması ve nesillere aktarılması amacıyla "Nineden Toruna Lezzet Mirası" etkinliği düzenlendi. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, anneanne ve babaanneler, coğrafi işaretli "gülüklü (hülüklü)" çorbasını torunlarına yaparak öğretti.

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