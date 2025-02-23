Antalya'da Sanayi Sitesinde Yangın: 3 İş Yeri Hasar Gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri zarar gördü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 09:49
Antalya'da Sanayi Sitesinde Yangın: 3 İş Yeri Hasar Gördü

Antalya'nın Manavgat İlçesinde Yangın Paniği

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir sanayi sitesinde meydana gelen yangın, 3 iş yerinin hasar görmesine neden oldu. Sanayi sitesinde, otomobil lastiği satışı yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Yangının çıkmasıyla birlikte, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Büyüyen alevler, çevredeki 2 iş yerine daha sıçrayarak hasarın artmasına yol açtı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü, ancak olay sonrasında 3 iş yerinde önemli hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yerinde hasar oluştu.

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