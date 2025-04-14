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Antalya'da Ücretsiz Su Kabağı Fide Dağıtımı Başlıyor

Alanya Belediyesi, 15 Nisan'dan itibaren halk pazarlarında ücretsiz su kabağı fidesi dağıtmaya başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 09:30
Antalya'da Ücretsiz Su Kabağı Fide Dağıtımı Başlıyor

Antalyalılar Dikkat! Ücretsiz Su Kabağı Fidesi Dağıtımı

Antalya'nın Alanya ilçesinden çok önemli bir haber geldi. Alanya Belediyesi, 15 Nisan Salı gününden itibaren halk pazarlarında ücretsiz su kabağı fidesi dağıtımına başlayacak. Proje kapsamında toplam 24.700 adet su kabağı fidesinin halka ulaştırılacağı duyuruldu. Bu girişim, hem geleneksel değerlerin yaşatılmasını hem de vatandaşların ev ekonomisine destek olmayı hedefliyor.

İlk Dağıtım Salı Pazarında

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen su kabağı fidelerinin ilk dağıtımı, 15 Nisan Salı günü saat 09.30'da Alanya'nın en işlek pazarlarından biri olan Salı Pazarı'nda yapılacak. Vatandaşlar, bu tarihten itibaren belirlenen halk pazarlarında ücretsiz olarak su kabağı fidelerini temin edebilecekler.

Antalya'da Ücretsiz Su Kabağı Fide Dağıtımı Başlıyor

24.700 Adet Fide Dağıtılacak

Alanya Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, toplam 24.700 adet su kabağı fidesinin üretildiği ve halka ücretsiz olarak dağıtılacağı bilgisi verildi. Bu fideler, Alanya'daki birçok evin bahçesinde, balkonunda veya tarlasında yeşerecek ve su kabağının geleneksel kullanımının yeniden canlanmasına katkı sağlayacak.

Su Kabağının Önemi

Peki, su kabağı neden bu kadar önemli? Tarih boyunca farklı kültürlerde birçok amaçla kullanılan son derece dayanıklı bir bitki olarak bilinen su kabağı, kurutulduktan ve içi temizlendikten sonra adeta bir mucizeye dönüşüyor. Geçmişte su, yağ, un gibi temel malzemelerin saklanmasında hayati bir rol oynamış; özellikle yaz aylarında içme suyunu serin tutma özelliği sayesinde doğal bir buzdolabı işlevi görmüştür. Ayrıca, su kabağı abajur, kalemlik, çiçek saksısı ve mutfak eşyası gibi birbirinden özgün ve estetik ürünlerin yapımında da sıklıkla kullanılmaktadır.

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