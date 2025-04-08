Antalya'da Uyuşturucu Ticareti: 20 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Antalya'da gerçekleştiren operasyonlar sonucu, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Emniyet Ekiplerinin İnisiyatifi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, son 2 hafta içerisinde uyuşturucuyla etkin bir mücadele yürüttüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, operasyonlar neticesinde, tutuklanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu, 25,404 sentetik ecza, 13 hassas terazi, 2 tabanca ve çeşitli paralar ele geçirildi.

Diğer Yakalamalar ve Eğitici Faaliyetler

Buna ek olarak, uyuşturucu kullanmak ve satın almak suçundan 242 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu suçlarından aranan 13 şüpheli de cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 4,363 katılımcıya uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili eğitimler verildiği belirtildi. Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 25 bin 404 sentetik ecza, 13 hassas terazi, 2 tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 37 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 25 bin 404 sentetik ecza, 13 hassas terazi, 2 tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.