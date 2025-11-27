Antalya'da Vefat: Karayolları Müdür Yardımcısı Sabri Gökhan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Sabri Gökhan Genç, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:17
Antalya'da Vefat: Karayolları Müdür Yardımcısı Sabri Gökhan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'da Vefat: Karayolları Müdür Yardımcısı Sabri Gökhan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Antalya Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Sabri Gökhan Genç için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Genç, iş insanı Cem Demircan’ın kayınbiraderi ve önceki dönem Erzurumspor FK Yönetim Kurulu Üyesi olarak da tanınıyordu.

Cenaze törenine katılanlar

Cenaze namazına; Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Muhammet Sıddık Karaca, İyi Parti Erzurum İl Başkanı Ali Öğdük, AK Pati Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız, Anahtar Parti Erzurum İl Başkanı Ahmet İşleyen, TFF Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurumspor Kulüp Müdürü Kadir Köseoğlu, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin ardından Genç'in cenazesi Asri Mezarlık Aile Mezarlığı'na defnedildi.

ANTALYA’DA KALP KRİZİ GEÇİREN ANTALYA KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI, İŞ İNSANI CEM...

ANTALYA’DA KALP KRİZİ GEÇİREN ANTALYA KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI, İŞ İNSANI CEM DEMİRCAN’NIN KAYINBİRADERİ, ÖNCEKİ DÖNEM ERZURUMSPOR FK YÖNETİM KURULU ÜYESİ, SEVİLEN BÜROKRAT SABRİ GÖKHAN GENÇ’İN VEFATI SEVENLERİNİ YASA BOĞDU.

ANTALYA’DA KALP KRİZİ GEÇİREN ANTALYA KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI, İŞ İNSANI CEM...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
5
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
6
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor
7
Bahçelievler'de Kentsel Dönüşüm Yıkımı: Bitişik Binada Duvar Yokluğu Ortaya Çıktı

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?