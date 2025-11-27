Antalya'da Vefat: Karayolları Müdür Yardımcısı Sabri Gökhan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Antalya Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Sabri Gökhan Genç için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Genç, iş insanı Cem Demircan’ın kayınbiraderi ve önceki dönem Erzurumspor FK Yönetim Kurulu Üyesi olarak da tanınıyordu.

Cenaze törenine katılanlar

Cenaze namazına; Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Muhammet Sıddık Karaca, İyi Parti Erzurum İl Başkanı Ali Öğdük, AK Pati Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız, Anahtar Parti Erzurum İl Başkanı Ahmet İşleyen, TFF Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurumspor Kulüp Müdürü Kadir Köseoğlu, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninin ardından Genç'in cenazesi Asri Mezarlık Aile Mezarlığı'na defnedildi.

