Antalya'da Yağmurun Ardından Konyaaltı'nda Deniz Keyfi

Antalya'da yağmurun ardından güneş ve deniz keyfi

Antalya'da dün etkili olan sarı uyarılı şiddetli yağmur ve fırtına, yerini güneşli bir havaya bıraktı. Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler hafta sonunu Konyaaltı Sahili'nde değerlendirdi.

Yağış sonrası ılık hava ve deniz

Dün akşam başlayan ve gece boyunca süren yağmur kent genelinde olumsuzluklara yol açmıştı. Kasım ayının sonu olmasına rağmen, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü.

Vatandaşlar deniz keyfini tercih etti

Güneşli ve ılık havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerken, kimileri sahilde oturarak Antalya'nın eşsiz güzelliğini izlemeyi tercih etti. Sahilde denize girenlerden Ramazan Arıcan şunları söyledi: "Bugün deniz çok güzel, biraz dalga var sadece. Dün yoğun yağmur vardı ama bugün hava çok güzel. Deniz mevsimi olmamasına rağmen çok güzel havamız. Denizimiz de çok güzel, denize girdim. Su sıcak, dalga var sadece."

