Antalya'da Yağmurun Ardından Konyaaltı'nda Deniz Keyfi

Antalya'da dün şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından güneş açtı; Konyaaltı Sahili'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler 20 derece deniz ve havanın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:10
Antalya'da Yağmurun Ardından Konyaaltı'nda Deniz Keyfi

Antalya'da yağmurun ardından güneş ve deniz keyfi

Antalya'da dün etkili olan sarı uyarılı şiddetli yağmur ve fırtına, yerini güneşli bir havaya bıraktı. Sıcak havayı fırsat bilen Antalyalılar ve yabancı turistler hafta sonunu Konyaaltı Sahili'nde değerlendirdi.

Yağış sonrası ılık hava ve deniz

Dün akşam başlayan ve gece boyunca süren yağmur kent genelinde olumsuzluklara yol açmıştı. Kasım ayının sonu olmasına rağmen, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü.

Vatandaşlar deniz keyfini tercih etti

Güneşli ve ılık havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girerken, kimileri sahilde oturarak Antalya'nın eşsiz güzelliğini izlemeyi tercih etti. Sahilde denize girenlerden Ramazan Arıcan şunları söyledi: "Bugün deniz çok güzel, biraz dalga var sadece. Dün yoğun yağmur vardı ama bugün hava çok güzel. Deniz mevsimi olmamasına rağmen çok güzel havamız. Denizimiz de çok güzel, denize girdim. Su sıcak, dalga var sadece."

NTALYA’DA DÜN ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ YAĞIŞ YERİNİ GÜNEŞLİ BİR HAVAYA BIRAKTI. SICAK HAVAYI...

NTALYA’DA DÜN ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ YAĞIŞ YERİNİ GÜNEŞLİ BİR HAVAYA BIRAKTI. SICAK HAVAYI FIRSAT BİLEN ANTALYALILAR VE YABANCI TURİSTLER HAFTA SONUNU KONYAALTI SAHİLİ’NDE DEĞERLENDİRDİ.

NTALYA’DA DÜN ETKİSİNİ GÖSTEREN ŞİDDETLİ YAĞIŞ YERİNİ GÜNEŞLİ BİR HAVAYA BIRAKTI. SICAK HAVAYI...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
3
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
4
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
5
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
6
Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı
7
Antalya'da Yağmurun Ardından Konyaaltı'nda Deniz Keyfi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı