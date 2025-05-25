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Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 09:11
Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolu Çolaklı ile Evrenseki mahalleleri arasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, 5 aracın karıştığı olayda, yaralanan kişilerin durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Kazaya Karışan Araçlar ve Sürücüleri

İha kesilmasi meydana gelen kazada, İsa Keser'in kullandığı 07 AEK 604 plakalı araç ile Yunus Yıldız yönetimindeki 07 AEK 607 plakalı araç, Ali Gökçebay'ın sürdürdüğü 35 DNR 79 plakalı kamyon ve Emin Baştimur'un idaresindeki 06 DVY 260 plakalı otomobil, Samim Sarı'nın yönettiği 01 ASM 81 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle D-400 kara yolunun Manavgat istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerindeki çalışmalar tamamlanmasının ardından, ulaşım normale döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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