Antalya Kepez'de Apartman Yangını: Uykuda Yakalanan 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kepez Güneş Mahallesi'ndeki apartmanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; uykuda yakalanan 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:57
Antalya Kepez'de Apartman Yangını: Uykuda Yakalanan 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya Kepez'de apartman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6049 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın en 2. katında başladı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri gören diğer apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti ve yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Ekipler, yanan dairede duman tahliyesi işlemi gerçekleştirdi.

Hasar ve etkilenen kişiye müdahale

Yangın anında dairede uykuda bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında dairenin bir odası tamamen yanarken maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA’DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE BÜYÜMEDEN...

ANTALYA’DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINA UYKUDA YAKALANAN VE DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ KONTROL AMACIYLA HASTANEYE KALDIRILDI.

ANTALYA’DA APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE BÜYÜMEDEN...

İLGİLİ HABERLER

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Şahin'den Dünya Engelliler Günü'nde Akülü Sandalye Desteği
2
Uludağ'da Kar Kalınlığı 6 Santimetreye Geriledi
3
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Asiltürk 112 Çağrı Merkezi'nde Göreve Katıldı
4
Bakan Hakan Fidan Brüksel'de: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Görüştü
5
Trabzon'un 170 Yıllık Afet Gerçeği: Seller ve Heyelanlar Öne Çıkıyor
6
Aydın Valisi Yakup Canbolat: "Tüm özel bireylerimiz, bizler için birer ilham kaynağıdır"
7
Antalya'da Sigara İsteyen Çocukların Bıçaklı Saldırısı: Genç Yaralandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde