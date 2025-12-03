Antalya Kepez'de Apartman Yangını: Uykuda Yakalanan 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Antalya Kepez'de apartman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6049 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın en 2. katında başladı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri gören diğer apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti ve yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Ekipler, yanan dairede duman tahliyesi işlemi gerçekleştirdi.

Hasar ve etkilenen kişiye müdahale

Yangın anında dairede uykuda bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında dairenin bir odası tamamen yanarken maddi hasar meydana geldi.

