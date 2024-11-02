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Antalya Kültür Yolu Festivali Kortej Yürüyüşüyle Devam Ediyor

Antalya Kültür Yolu Festivali, kortej yürüyüşü etkinliği ile renkli görüntülere sahne oldu.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:28
Antalya Kültür Yolu Festivali Kortej Yürüyüşüyle Devam Ediyor

Antalya Kültür Yolu Festivali Kortej Yürüyüşü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında yürüyüş düzenlendi. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı olan Antalya, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bakan Ersoy’un Ziyareti ve Kortej Yürüyüşü

Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki "Kaçış Yok" sergisini ziyaret eden Bakan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşleri, pek çok yetkili isim ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi eşlik etti.

Ziyaret sonrası, Muratpaşa ilçesindeki tarihi Saat Kulesi önünden Antalya'nın simgelerinden Hadrian Kapısı'na doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Anadolu Ateşi ekibinin gösterisiyle başlayan bu yürüyüşe, yerli ve yabancı turistler de katıldı.

Canlı Performanslar ve Sanat Etkinlikleri

Bando takımının neşeli müzikleri eşliğinde yürüyüş esnasında jonglörler ve gösteri ekipleri dikkat çekti. Yürüyüş sonrasında Bakan Ersoy ve katılımcılar, Hadrian Kapısı'nda düzenlenen Art Meydan etkinliğini ziyaret ederek sanatçılarla sohbet etme fırsatı buldu.

Ayrıca, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" ve Pablo Picasso'nun "Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergilerini ziyaret eden Bakan Ersoy, sergiler hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler de sergilenen eserlere yoğun ilgi gösterdi.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 10 Kasım'a kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki "Kaçış Yok" sergisini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki "Kaçış Yok" sergisini ziyaret etti.

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Antalya Kültür Yolu Festivali Kortej Yürüyüşüyle Devam Ediyor

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