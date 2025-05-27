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Antalya'nın Coğrafi İşaretli Ürünleriyle Glütensiz Tarifler Kitabı Yayınlandı

Antalya'nın lezzetleri glütensiz tariflerle buluştu. Hazırlanan kitap, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin'in girişimiyle hazırlandı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 14:45
Antalya'nın Coğrafi İşaretli Ürünleriyle Glütensiz Tarifler Kitabı Yayınlandı

Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleri kullanılarak hazırlanan glütensiz tarifler, şimdi bir kitapta bir araya getirildi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin'in öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje, glüten hassasiyeti olan bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Yaklaşık iki yıl süren titiz çalışmalar sonucunda, 23 farklı ürün için Türkçe ve İngilizce tarifler oluşturuldu. Kitabın tanıtımı, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde enstitüde gerçekleştirilen bir törenle yapıldı.

Vali Şahin, törende yaptığı konuşmada, glüten hassasiyetinin son yıllarda giderek arttığını vurgulayarak, eşinin de bir çözüm süreci içerisinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, ilk etapta 10 adet basılan kitabın, kısa süre içerisinde daha fazla kopyasının dağıtılacağını belirtti.

Antalya’nın mevcut durumda 20 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu kaydeden Şahin, bu sayıyı artırmak için gerekli adımları atacaklarını ifade etti. "Coğrafi işaretli ürünlerimizin tescil süreçlerini hızlandırarak, Antalya’nın lezzetlerini ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz," dedi.

Enstitü Müdürü Emine Erkal, glüten hassasiyeti bulunan bireyleri Antalya'nın coğrafi işaretli lezzetleriyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Erkal, "Alanya fıstıklı limonatamız, Antalya piyazımız, Manavgat altın susamımız gibi birçok yerel ürünü glütensiz tariflerle sunduk," şeklinde konuştu.

Kitabın tanıtım etkinliğine katılanlar arasında Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da bulunuyordu.

Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleriyle hazırlanan glütensiz lezzetleri bir kitapta toplandı....

Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleriyle hazırlanan glütensiz lezzetleri bir kitapta toplandı. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Vali Hulusi Şahin'in (solda) eşi Ebru Şahin'in girişimiyle glüten hassasiyeti bulunan kişiler için başta coğrafi işaretli ürünler olmak üzere kentin lezzetleri yeniden tariflendirildi. Etkinlikte yeni tarifler davetlilere ikram edildi.

Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleriyle hazırlanan glütensiz lezzetleri bir kitapta toplandı....

Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleriyle hazırlanan glütensiz lezzetleri bir kitapta toplandı. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Vali Hulusi Şahin'in (solda) eşi Ebru Şahin'in girişimiyle glüten hassasiyeti bulunan kişiler için başta coğrafi işaretli ürünler olmak üzere kentin lezzetleri yeniden tariflendirildi. Etkinlikte yeni tarifler davetlilere ikram edildi.

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