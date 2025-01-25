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AP, 'Meksika Körfezi' İsim Değişikliğini Reddi Ediyor

Associated Press, Trump'ın 'Meksika Körfezi'ni 'Amerikan Körfezi' olarak değiştirme talimatını kabul etmeyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 01:02
AP, 'Meksika Körfezi' İsim Değişikliğini Reddi Ediyor

AP, 'Meksika Körfezi' İsim Değişikliğini Reddi Ediyor

ABD'li haber ajansı The Associated Press (AP), ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Meksika Körfezi' ismini 'Amerikan Körfezi' olarak değiştirme talimatına uymayacağını resmen açıkladı.

AP'nin standartlar ve kapsayıcılık başkan yardımcısı Amanda Barrett, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın önerdiği isim değişikliğini kullanmayacaklarını duyurdu. Barrett, “Meksika Körfezi bu ismi 400 yıldan uzun süredir taşıyor. AP, Trump'ın seçtiği yeni ismi kabul etse de burayı orijinal ismiyle anacak,” ifadelerini kullandı.

Barrett, AP’nin uluslararası alanda haber dağıtan küresel bir haber ajansı olduğunu, bu nedenle uluslararası isimlerin ve coğrafyanın tüm kitleler tarafından kolayca tanınabilir olması gerektiğine işaret etti.

Denali Dağı: Trump’ın kabul ettiği isim değişikliği

Öte yandan Trump’ın Alaska eyaletindeki Denali Dağı’nın adını Mount McKinley olarak değiştirmesine ise uygun gördüklerini belirtti. Barrett, “Bu bölge yalnızca ABD’de yer alıyor ve Trump, başkan olarak ülke içindeki federal coğrafi isimleri değiştirme yetkisine sahip,” değerlendirmesinde bulundu.

Denali dağı, eski Başkan Barack Obama tarafından 2015’te yerli halk tarafından kullanılan ismine döndürülmüştü.

Amerikan Körfezi Tartışması

Trump, 7 Ocak’ta Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde düzenlediği basın toplantısında, Meksika Körfezi ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştireceğini gündeme getirmişti. Ayrıca, 20 Ocak’ta yemin törenindeki konuşmasında da bu durumu tekrarlamıştı.

Trump, aynı gün Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin adının 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi emrini vermişti. Kararnamede, “Başkan Trump hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor,” ifade edilmişti.

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