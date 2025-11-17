Ara Tatilin Renkli Adresi: SAMEK’te Anne-Çocuk Atölyeleri

Ara Tatilin En Renkli Programı SAMEK’te Gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ara tatil haftasında SAMEK merkezlerinde ilk kez hayata geçirilen anne-çocuk atölyeleri ile dikkat çekti. Program, yaklaşık 500 çocuk ve annesini bir araya getirerek hem aile içi iletişimi güçlendiren hem de üretim kültürünü destekleyen örnek bir buluşmaya dönüştü.

Atölyelerde Neler Yapıldı?

Çocuklar, annelerinin oturduğu masalarda magnet tasarladı, MDF objeler boyadı, bileklikler ve keçe ürünler hazırladı. Takı tasarımından mini anahtarlıklara, rattan süslemelerden küçük mutfak tariflerine kadar pek çok çalışma anne ve çocukların birlikte ürettiği keyifli etkinliklere dönüştü.

Anneler kendi branşlarındaki çalışmaları adım adım gösterirken minikler de yanlarında üretmenin heyecanını yaşadı. Malzemeleri paylaşan ve tasarımları birlikte şekillendiren anne-çocuk ekipleri atölyelere sıcak bir atmosfer kattı. Pizza ve kurabiye yapımı, ebru denemeleri, kupa boyama gibi uygulamalar etkinliklerin en keyifli anlarına sahne oldu.

İlk Kez Düzenlendi, Yoğun İlgi Gördü

Bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen anne-çocuk atölyeleri yoğun ilgi gördü ve hem anneler hem de çocuklar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Katılımcı Görüşleri

Merve Özdenabalı (33): "Kızım ve ben, anne-çocuk etkinliğine katıldık. Normalde de kurslara düzenli olarak geliyorum; bugün ise bizim için unutulmaz bir deneyim oldu. Ara tatilde gerçekleşmesi harika bir tesadüf oldu hem eğlenceli hem de dolu dolu geçti. Etkinliklerin devamını sabırsızlıkla bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim"

Melek Yiğit: "Çocuğumla daha önce böyle bir etkinliğe katılma fırsatım olmamıştı. Bu atölyeden çok memnun kaldım. Bize bu imkanı sunduğu için SAMEK merkezlerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla hem kaliteli zaman geçirdik hem de onlara farklı şeyler öğretme şansı bulduk. Bu nedenle emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim"

Program, ailelerin birlikte üretme deneyimini pekiştirirken SAMEK merkezlerinin toplumsal ve kültürel yaşama sunduğu katkıları da bir kez daha gözler önüne serdi.

