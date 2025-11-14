Arabuluculuk 2 Binden Fazla Mahkeme Açılmasını Önledi

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Av. Nihat Şimşek, 2018 yılından bu yana arabulucuların hukuk sistemindeki yükü hafiflettiğini, çok sayıda yeni mahkemenin açılmasını engellediğini ve devlet bütçesine önemli katkı sağladığını açıkladı.

Veriler ve mali etki

Şimşek, 2024 yılında 1 milyon 800 bin uyuşmazlığın arabulucuların önüne geldiğini ve bunun %65'inin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Buna göre, arabuluculuk süreci sayesinde mahkeme yükünde ciddi azalma yaşanıyor.

Şimşek, arabuluculuk uygulamalarının finansal etkisini şu sözlerle anlattı: "Arabuluculukta taraflar anlaşamazsa devlet arabulucunun ücretini önden arabulucuya ödüyor, ancak daha sonra davayı kaybedenden bu parayı tahsil ediyor. Dolayısıyla devletin herhangi bir zararı olmuyor."

Yetkili, arabuluculara yıllık 1.5-2 milyar TL arasında ödeme yapıldığını; ancak anlaşmalar sayesinde yıllık 300’den fazla yeni mahkeme açılmadığı ve yıllık 1 milyon 250 bine yakın uyuşmazlığın mahkemeye gitmediği için devletin yaklaşık 10 milyar TL’ye kadar varan bir kâr elde ettiğini kaydetti. Ayrıca, "2018’ten bu yana kadar 6,5 yılda 2 bin yeni mahkemenin açılması engellenmiş oluyor" dedi.

Toplumsal etkiler ve yargı yükü

Arabuluculuğu önemli bir devlet projesi olarak nitelendiren Şimşek, yargıdaki dosya yoğunluğuna dikkat çekti: "Avrupa’da bir hakim günde 1-2 dosyaya bakıyor. Bizde bir hakim günlük 20-25 dosyaya bakıyor. Bu, yargıda adaletli karar vermeyi son derece olumsuz etkileyen bir durum."

Şimşek, arabuluculuğun sadece mahkeme sayısını azaltmakla kalmayıp toplumda sosyal uzlaşı ve barışı yaygınlaştırmayı hedeflediğini, tarafların bir masa etrafında buluşarak empati geliştirmesiyle nefret ve husumetin azalmasına katkı sağlandığını vurguladı.

Arabuluculuk uygulamalarının yargı yükünü hafifleterek hem mali hem de toplumsal fayda sağladığını belirten Şimşek, bu mekanizmanın uzun vadede mahkeme sayılarının düşmesine de yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.

