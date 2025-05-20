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Ardahan'da Dünya Arı Günü Kutlandı: Sanal Gerçeklik ile Arıcılık Deneyimi

Ardahan'da Dünya Arı Günü etkinliğinde, davetliler arıların dünyasını sanal gerçeklik gözlüğüyle deneyimledi.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:29
Ardahan'da Dünya Arı Günü Kutlandı: Sanal Gerçeklik ile Arıcılık Deneyimi

Ardahan'da 'Dünya Arı Günü' Etkinliği Gerçekleşti

Dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının üretiminin yapıldığı Ardahan'da, 'Dünya Arı Günü' etkinliği düzenlendi. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Vekili Semih Cembekli, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte Eğlenceli Aktiviteler Yer Aldı

Etkinlik sırasında davetlilere bal şerbeti ikram edildi ve ana, işçi ile erkek arının maketleri sergilendi. Ayrıca katılımcılar, arıların çalışmalarını sanal gerçeklik gözlüğü ile gözlemleme fırsatı buldular.

Vali Cembekli: 'Arıcılık Ardahan'ın Önemli Bir Parçası'

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Cembekli, arıcılığın ve bal üretiminin Ardahan için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Sanal gerçeklik gözlüğüyle arıların gözünden dünyayı deneyimlediğini belirten Cembekli, "Çocuklarımızın bunun keyfini çıkarmasını istiyorum, doğadaki arının yaşamını anlamaları çok değerli." dedi.

Arıcılar Birliği'nden Önemli Uyarılar

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'ın Kafkas arısının gen merkezi olduğunu belirterek, bu ırkın korunması gerektiğine dikkat çekti. Dışarıdan gelen arılara karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Evliyaoğlu, "Bu ırkın bozulmaması için hepimiz üzerimize düşeni yapalım." şeklinde konuştu.

Deneyim Fırsatı

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, etkinlikte katılımcılara Kafkas arısı hakkında bilgi verildiğini ve arıcı olmak isteyenlerin bu etkinlik sayesinde önemli deneyim elde ederek, sektöre dair daha fazla bilgi sahibi olabileceklerini belirtti.

Dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri...

Dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının üretimi yapılan Ardahan'da, "Dünya Arı Günü" etkinliği düzenlendi. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünce Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Vekili Semih Cembekli (sağ 2), yetkililerden bilgi aldı.

Dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri...

Dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının üretimi yapılan Ardahan'da, "Dünya Arı Günü" etkinliği düzenlendi. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünce Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Vekili Semih Cembekli (sağ 2), yetkililerden bilgi aldı.

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