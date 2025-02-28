Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açarken, sürücüler için sıkı tedbir alma çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:57
Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi, ulaşımda önemli aksamalara yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hızla etkisini artırarak bazı bölgelerde tipiye dönüştü.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde, tipi nedeniyle görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı. Bu durum, sürücülerin seyahat güvenliğini tehdit ediyor.

Buzlanma Tehlikesi

Tipinin etkileriyle birlikte buzlanma da oluştu. Yerel ekipler, tipi koşullarının değişkenlik gösterdiğini belirterek sürücülerden tedbirli olmalarını istediler.

Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kenti Karadeniz'e bağlayan...

Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kenti Karadeniz'e bağlayan...

Ardahan'da kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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