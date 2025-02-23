Ardahan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu 104. Yılında Coşkuyla Kutlandı

Ardahan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü

Ardahan, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü görkemli bir törenle kutladı. Valilik bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Hayrettin Çiçek, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte, kurum amirleri, öğrenciler ve halk katılım gösterdi.

Törenin Açılışı

Törenin açılışında, Vali Çiçek, Tuğgeneral Cihanoğlu ve Belediye Başkanı Demir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ikinci bölümü ise Kongre Caddesi'nde devam etti.

Başkan Demir'in Konuşması

Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan'ın 104 yıl önce düşmandan kurtulduğunu vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da 22 Şubat 1921'de almış olduğu karar, Rusya'ya ve Gürcülere iletilerek Ardahan'ı ve coğrafyayı terk etmeleri istenmiştir. 23 Şubat sabahı tüm unsurlar tamamen Ardahan'ı boşalttıktan sonra Ardahan Kalesi'ne bir daha inmemek üzere şanlı bayrağımız dikilmiştir.” şeklinde konuştu.

Kültürel Etkinlikler ve Ödüller

Günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları ekiplerinin gösterileri sergilendi ve yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. Tüm bu etkinlikler, zorlu soğuk havaya rağmen büyük bir coşkuyla yapıldı.

Yürüyüşle Sona Erdi

Etkinlikler, Yanık Camisi'ne giden yolda düzenlenen bir yürüyüşle sona erdi. Ardahan halkı, birlik ve beraberlik içinde bu özel günü coşkuyla kutladı.

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kongre Caddesinde gösteri yapan bazı atlıların saçı, kaşı ve kirpiği buz tuttu.

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kongre Caddesinde gösteri yapan bazı atlıların saçı, kaşı ve kirpiği buz tuttu.