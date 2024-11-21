DOLAR
34,48 -0,07%
EURO
36,22 0,31%
ALTIN
2.952,84 -0,61%
BITCOIN
3.365.090,17 -3,56%

Arjantin, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrine Sert Tepki Gösterdi

Arjantin, UCM'nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarmasını eleştirdi ve İsrail'in savunma hakkını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:55
Arjantin, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrine Sert Tepki Gösterdi

Arjantin'den UCM'ye Tepki

Arjantin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrine karşı sert bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

Arjantin Devlet Başkanlığı Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, "UCM'nin, İsrail Başbakanı ve eski Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmasına kesinlikle katılmıyoruz. Bu karar, Hamas ve Hizbullah gibi terör örgütlerinin sürekli saldırıları karşısında İsrail'in meşru savunma hakkını göz ardı ediyor." denildi.

Açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanırken, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, İsrail'in halkını koruma hakkına saygı duyduğu ve bu ülkeyle dayanışmasını bir kez daha ifade ettiği belirtildi.

Hamas ve Hizbullah'a Karşı Kınama

Ayrıca, Hamas ve Hizbullah'ın eylemlerinin kınanmasının talep edildiği açıklamada, İsrail'in egemenliğini savunan bir duruş sergilenmesi ve bölgede kalıcı barış için adil ve tarafsız bir yaklaşımın benimsenmesi istendi.

Öte yandan, UCM, bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını bildirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
2
Beykoz'da Şiddetli Rüzgarda Ağaç Devri, Bir Kişi Yaralandı
3
Iğdır'da Eşini Bıçaklayan Uzman Çavuş Tutuklandı
4
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Duruşma Devam Ediyor
5
Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Yarın Devam Edecek
6
Marmara ve Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar