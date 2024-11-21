Arjantin, UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrine Sert Tepki Gösterdi

Arjantin'den UCM'ye Tepki

Arjantin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrine karşı sert bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

Arjantin Devlet Başkanlığı Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, "UCM'nin, İsrail Başbakanı ve eski Savunma Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmasına kesinlikle katılmıyoruz. Bu karar, Hamas ve Hizbullah gibi terör örgütlerinin sürekli saldırıları karşısında İsrail'in meşru savunma hakkını göz ardı ediyor." denildi.

Açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanırken, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, İsrail'in halkını koruma hakkına saygı duyduğu ve bu ülkeyle dayanışmasını bir kez daha ifade ettiği belirtildi.

Hamas ve Hizbullah'a Karşı Kınama

Ayrıca, Hamas ve Hizbullah'ın eylemlerinin kınanmasının talep edildiği açıklamada, İsrail'in egemenliğini savunan bir duruş sergilenmesi ve bölgede kalıcı barış için adil ve tarafsız bir yaklaşımın benimsenmesi istendi.

Öte yandan, UCM, bugün yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını bildirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.