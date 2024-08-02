Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Arjantin, Venezuela'da Seçim Sonuçlarını Tanıdı

Arjantin, Venezuela'daki muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i resmi olarak tanıdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:52
Arjantin, Venezuela'da Seçim Sonuçlarını Tanıdı

Arjantin, Venezuela'daki Seçim Galibini Tanıdı

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Venezuela'da 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i "meşru devlet başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Sosyal Medyadan Açıklama

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Mondino, Gonzalez'i, seçimlerin meşru galibi olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Bakan, "Hepimiz hiçbir şüphe duymadan meşru kazananın seçilmiş Devlet Başkanı Edmundo Gonzalez olduğunu teyit edebiliriz," diyerek diğer ülkeleri de bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Milei'nin Duruşu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de daha önce yaptığı bir açıklamada, mevcut yönetimin seçimlerde hile yaptığını dile getirerek, Gonzalez'in meşru kazanan olduğunu vurgulamıştı.

Peru'dan Yönlendirme

Öte yandan, Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen da, ülkedeki Perulu diplomatların Venezuela'dan ayrılarak şu an Kolombiya'da bulunduklarını bildirdi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesine dikkat çeken Adrianzen, "Perulu diplomatlar ayrıldılar, Kolombiya'ya geçmek zorunda kaldılar ve durumları gayet iyi. Yakın zamanda Peru'ya dönecekler," açıklamasında bulundu.

Uluslararası Gözlem Süreci

Adrianzen, Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izlediklerini ve uluslararası gözlemcilerin denetiminde oyların yeniden sayılmasını desteklediklerini belirtti. Perulu yetkililerin, Venezuela'daki seçimleri "hileli" olarak nitelendirmesinin ardından Venezuela, 30 Temmuz'da Peru ile olan diplomatik ilişkilerini askıya almayı tercih etmişti.

Seçim Sonuçları

Venezuela Seçim Konseyi tarafından açıklanan sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro, %51,20 oy oranı ile üçüncü kez görevine devam etmeyi başarmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR hem kadına hem işverene büyük destek! 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!

Yeni fatura desteği duyuruldu! Ağustos'ta başvurana 15-16 Eylül'de ödenecek

Piyasada 150 TL A101'de 50 TL! Rafları talan ettirecek A101 fiyatları adeta dibe vurdu

Kiracılar şimdi hapı yuttu! Kiralarda kademeli artış ve senede 2 kere zam kapıya dayandı

İŞKUR az önce güncelledi! Kamuya binlerce kişilik devalım başvuruları başladı

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak