Arjantin, Venezuela'da Seçim Sonuçlarını Tanıdı

Arjantin, Venezuela'daki Seçim Galibini Tanıdı

Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, Venezuela'da 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Edmundo Gonzalez'i "meşru devlet başkanı" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Sosyal Medyadan Açıklama

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Mondino, Gonzalez'i, seçimlerin meşru galibi olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Bakan, "Hepimiz hiçbir şüphe duymadan meşru kazananın seçilmiş Devlet Başkanı Edmundo Gonzalez olduğunu teyit edebiliriz," diyerek diğer ülkeleri de bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

Milei'nin Duruşu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de daha önce yaptığı bir açıklamada, mevcut yönetimin seçimlerde hile yaptığını dile getirerek, Gonzalez'in meşru kazanan olduğunu vurgulamıştı.

Peru'dan Yönlendirme

Öte yandan, Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen da, ülkedeki Perulu diplomatların Venezuela'dan ayrılarak şu an Kolombiya'da bulunduklarını bildirdi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesine dikkat çeken Adrianzen, "Perulu diplomatlar ayrıldılar, Kolombiya'ya geçmek zorunda kaldılar ve durumları gayet iyi. Yakın zamanda Peru'ya dönecekler," açıklamasında bulundu.

Uluslararası Gözlem Süreci

Adrianzen, Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izlediklerini ve uluslararası gözlemcilerin denetiminde oyların yeniden sayılmasını desteklediklerini belirtti. Perulu yetkililerin, Venezuela'daki seçimleri "hileli" olarak nitelendirmesinin ardından Venezuela, 30 Temmuz'da Peru ile olan diplomatik ilişkilerini askıya almayı tercih etmişti.

Seçim Sonuçları

Venezuela Seçim Konseyi tarafından açıklanan sonuçlara göre, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro, %51,20 oy oranı ile üçüncü kez görevine devam etmeyi başarmıştı.