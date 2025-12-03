Arnavutköy 1. Kitap Fuarı Başlıyor — İstanbul'un En Kapsamlı Kitap Etkinliği

Arnavutköy 1. Kitap Fuarı 6-14 Aralık 2025 arasında kapılarını açıyor

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Arnavutköy 1. Kitap Fuarı, 6-14 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenerek İstanbul’un en büyük ve en kapsamlı kitap etkinliklerinden biri olmaya aday. 6 Aralık Cumartesi günü başlayacak fuar, dokuz gün sürecek zengin bir programla kitapseverleri bir araya getirecek.

Fuarun kapsamı

Etkinlikler 75 yazar ve gazeteci, 100’e yakın yayınevi ve 120 etkinlik ile gerçekleştirilecek. Dokuz güne yayılan program, edebiyat, akademi ve düşünce dünyasından geniş bir katılım sunuyor ve İstanbul’un kültür hayatına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Öne çıkan yazarlar ve konuşmacılar

Edebiyat ve tarih sahasından dikkat çeken isimler fuarda yer alacak. Tarih çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile geniş bir okuyucu kitlesine sahip Bahadır Yenişehirlioğlu fuarın öne çıkan isimleri arasında. Sahne performanslarıyla tanınan İbrahim Sadri özel etkinliklerle programı renklendirecek. Çocuklar ve gençlerle kurduğu bağla bilinen Sertaç Abi ise ailelerin ilgisini çekecek bir programa imza atacak.

Bunların yanı sıra fuarda Tarık Tufan, A. Ali Ural, Şermin Yaşar, Kemal Sayar, İbrahim Tenekeci, Selahattin Yusuf, Fatih Duman ve Merve Gülcemal gibi çok sayıda yazar, akademisyen ve düşünce insanı da okurlarla buluşacak.

Medya ve gazetecilik oturumları

Fuarın dikkat çeken bölümlerinden biri medya ve gazetecilik talk show'ları olacak. Bu kapsamda Türker Akıncı, Fulya Öztürk, Nedim Şener, Zafer Şahin, İsmail Kılıçarslan, Cansu Canan Özgen, Hulki Cevizoğlu ve Yusuf Kaplan gibi tanınmış gazeteciler Arnavutköy’de söyleşiler gerçekleştirecek. Program, medya, haber ve güncel gelişmelere odaklanan oturumlarla zenginleşecek.

Onur konuğu

Bu yılın Onur Konuğu ilim ve düşünce dünyasının saygın isimlerinden Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç olacak. Fuar boyunca düzenlenecek özel oturumlarda Kılıç, kültür ve medeniyet üzerine değerlendirmelerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Belediye ve vizyon

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, fuarın sadece bir kitap organizasyonu olmadığını vurgulayarak ilçenin kültürel vizyonunu güçlendireceğini söyledi. Başkan Candaroğlu'nun sözleri şöyle: "Arnavutköy’de kültür ve sanata değer veren yeni bir dönem başlatıyoruz. Bu fuar, İstanbul’un kültür hayatında kendine güçlü bir yer edinecek".

Ulaşım ve program bilgileri

Fuar süresince ilçenin farklı noktalarından fuar alanına ücretsiz servisler kaldırılacak, böylece ziyaretçilerin etkinliklere kolay ulaşımı sağlanacak. Arnavutköy 1. Kitap Fuarı'nın dokuz gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Program detayları ve katılımcı listesi arnavutkoykitapfuari.com adresinden takip edilebilecek.

