Arnavutköy'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Kuaför, Sinema, Özel Yemek

Arnavutköy'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri ilgi gördü

Arnavutköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla üç gün süren kapsamlı bir etkinlik programı düzenledi. İlçede yaşayan engelli bireyler ve aileleri, farklı noktalarda sunulan hizmetlerle ağırlanıp desteklendi.

Kuaför hizmetiyle başlayan program

Etkinliklerin ilk gününde Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi ile Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz kuaför hizmeti verildi. Engelli bireyler, kuaförlerin titiz çalışmaları eşliğinde bakım ve tıraş hizmetlerinden yararlandı; aileler belediyenin hassasiyetine teşekkür etti.

Sinemada neşe ve konfor

Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çocuk ve yetişkin sinema seansları iki gün boyunca yoğun ilgi gördü. Gösterimler öncesi ikramlar, özel oturma düzeni ve sıcak karşılama katılımcılara keyifli bir deneyim sundu.

Özel yemek programı: Sosyalleşme ve eğlence

Arnavutköy Düğün Davet Salonu'ndaki özel yemek programı engelli bireyler, aileleri ve eğitmenleri bir araya getirdi. Masalar özenle hazırlandı; canlı müzik ve çeşitli etkinliklerle buluşma renklendi.

"Engelsiz bir yaşam için çalışıyoruz"

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçede engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımların artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Candaroğlu mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bizler için çok ama çok özel olan kıymetli yavrularımız ve onların güzel aileleri, sizlerin Arnavutköy’de daha konforlu, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal hayattan rehabilitasyona uzanan birçok alanda yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sizleri yarınlara daha güçlü hazırlayacak özel spor tesisleri ve rehabilitasyon alanlarını en kısa sürede ilçemize kazandıracağız."

Arnavutköy Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği etkinlikler, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen, onların yaşamına dokunan bir buluşma olarak öne çıktı.

