Arnavutköy'de Başıboş Atlar Trafiği Tehlikeye Atıyor

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaz aylarında hurdacılık ve taşıma işlerinde kullanılan atlar, havaların soğumasıyla birlikte sokağa bırakılınca hem yaşam mücadelesi veriyor hem de trafik güvenliğini tehdit ediyor.

İlçenin farklı mahallelerinde caddelerde, boş arazilerde ve zaman zaman araçların arasında koşuşturan atlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sokakta başıboş gezen atlar özellikle dar ve yoğun trafikli güzergahlarda dikkatleri çekiyor.

Gece Saatlerinde Artan Risk

Özellikle gece saatlerinde karanlık yollarda aniden yola çıkan atlar, kazalara davetiye çıkarıyor. Sürücüler, aniden yol ortasında beliren atlar nedeniyle tehlikeli fren ve manevralarla karşılaşıyor.

Drone Görüntüleri Durumu Gözler Önüne Serdi

Öte yandan, bakıma muhtaç halde başıboş dolaşan atların görüntüsü drone kamerasıyla havadan da kaydedildi. Görüntülerde atların soğuk hava şartlarına rağmen yiyecek arayışı içinde olduğu ve sokakta zorlandıkları görülüyor.

Durum, hem hayvanların yaşam koşulları hem de trafik güvenliği açısından yetkililerin ve vatandaşların dikkatini çekiyor.

