Arnavutköy'de Bolluca İlkokulu Önünde Trafik Çilesi

Arnavutköy Bolluca İlkokulu önünde sabah-akşam trafik, hatalı park ve hafriyat kamyonları yüzünden yoğunluk artıyor; veliler zabıta ve güvenlik talep ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:39
Arnavutköy'de Bolluca İlkokulu Önünde Trafik Çilesi

Arnavutköy'de Bolluca İlkokulu Önünde Trafik Çilesi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Bolluca İlkokulu önünde, sabah ve akşam saatlerinde artan araç yoğunluğu velileri zor durumda bırakıyor. Hatalı park eden araçlar ve sokağı sık kullanan hafriyat kamyonları trafiği durma noktasına getirirken, öğrencilerin can güvenliği de tehlikeye giriyor.

Bolluca Mahallesinde bulunan okulun giriş ve çıkış saatlerinde binin üzerinde öğrenci ve velisi aynı güzergahı kullanıyor. Araç trafiğinin artmasıyla okul yolu zaman zaman tehlikeli hale geliyor; bölgedeki yoğunluk nedeniyle veliler imza toplayarak yetkililerden çözüm istiyor.

Okul çevresindeki karmaşa anlarında araçların gelişigüzel park ettiği, çocukların yol ortasında kaldığı ve yayaların geçmekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

"Yetkililerden yardım istiyoruz"

Okul velilerinden Meryem Baş, yaşanan duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de bu tarz problemler yaşadık, iki çocuğa araç çarptı. Geçen gün de bir kamyoncu geçerken tartışma yaşandı, Allah’tan büyümeden çözüldü. Yetkililerden yardım istiyoruz. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde çok yoğunluk oluyor, yolu göremiyoruz, çocuklar da yola doluşuyor. Uzak mahallelerden gelen veliler de araçla geldiği için burası içinden çıkılmaz hale geliyor. Çıkış saati adeta facia gibi oluyor. Küçük yaşta, birinci sınıf öğrencileri dinlemiyor, bebek arabasıyla gelen veliler de var. İnşallah bir sonuca varırız. Başvurular yapıldı, en azından sabah giriş ve çıkış saatlerinde bir güvenlik önlemi alınırsa bizim için yeterli olur"

Veliler ayrıca okul önlerinde zabıta ya da trafik polisi görevlendirilmesini ve hafriyat kamyonlarının okul saatlerinde bu güzergâhı kullanmasının yasaklanmasını talep ediyor.

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE BULUNAN BOLLUCA İLKOKULU ÖNÜNDE, SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE...

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE BULUNAN BOLLUCA İLKOKULU ÖNÜNDE, SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞU VELİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI.

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE BULUNAN BOLLUCA İLKOKULU ÖNÜNDE, SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder Esnafın Sorunlarını Sahada Dinledi
2
Doppler Ultrasonografiyle Damar Hastalıklarında Erken Tanı - Uzm. Dr. Ayhan Duman
3
Kocaeli'de İki Teker Bir Rüya ile 4 Bin Çocuğa Bisiklet Eğitimi
4
Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor
5
Kırıkhan'da Otomobil Şarampole Devrildi, Tarlaya Uçtu — Sürücü Yaralandı
6
İskenderun'da Hamur Karıştırma Makinesine Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
7
Bahçelievler'de 500 Çocuğa Sünnet Şöleni

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü