Arnavutköy'de Bolluca İlkokulu Önünde Trafik Çilesi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Bolluca İlkokulu önünde, sabah ve akşam saatlerinde artan araç yoğunluğu velileri zor durumda bırakıyor. Hatalı park eden araçlar ve sokağı sık kullanan hafriyat kamyonları trafiği durma noktasına getirirken, öğrencilerin can güvenliği de tehlikeye giriyor.

Bolluca Mahallesinde bulunan okulun giriş ve çıkış saatlerinde binin üzerinde öğrenci ve velisi aynı güzergahı kullanıyor. Araç trafiğinin artmasıyla okul yolu zaman zaman tehlikeli hale geliyor; bölgedeki yoğunluk nedeniyle veliler imza toplayarak yetkililerden çözüm istiyor.

Okul çevresindeki karmaşa anlarında araçların gelişigüzel park ettiği, çocukların yol ortasında kaldığı ve yayaların geçmekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

"Yetkililerden yardım istiyoruz"

Okul velilerinden Meryem Baş, yaşanan duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de bu tarz problemler yaşadık, iki çocuğa araç çarptı. Geçen gün de bir kamyoncu geçerken tartışma yaşandı, Allah’tan büyümeden çözüldü. Yetkililerden yardım istiyoruz. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde çok yoğunluk oluyor, yolu göremiyoruz, çocuklar da yola doluşuyor. Uzak mahallelerden gelen veliler de araçla geldiği için burası içinden çıkılmaz hale geliyor. Çıkış saati adeta facia gibi oluyor. Küçük yaşta, birinci sınıf öğrencileri dinlemiyor, bebek arabasıyla gelen veliler de var. İnşallah bir sonuca varırız. Başvurular yapıldı, en azından sabah giriş ve çıkış saatlerinde bir güvenlik önlemi alınırsa bizim için yeterli olur"

Veliler ayrıca okul önlerinde zabıta ya da trafik polisi görevlendirilmesini ve hafriyat kamyonlarının okul saatlerinde bu güzergâhı kullanmasının yasaklanmasını talep ediyor.

İSTANBUL'UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE BULUNAN BOLLUCA İLKOKULU ÖNÜNDE, SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞU VELİLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI.