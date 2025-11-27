Arnavutköy'de Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Arnavutköy'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonrası önce araca sonra bina duvarına çarptı; sürücü yara almadan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:04
Olayın Detayları

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamaca birkaç sokak boyunca sürdü. Kaçan otomobil, önce önünde seyir halinde bulunan araca, ardından bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem araçlarda hem de duvarda hasar meydana geldi.

Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları yer aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

