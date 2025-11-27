Arnavutköy'de Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Olayın Detayları

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamaca birkaç sokak boyunca sürdü. Kaçan otomobil, önce önünde seyir halinde bulunan araca, ardından bir binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem araçlarda hem de duvarda hasar meydana geldi.

Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından çevrede toplanan vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları yer aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL’UN ARNAVUTKÖY İLÇESİNDE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, ÖNCE ÖNÜNDEKİ ARACA ARDINDAN BİR BİNANIN DUVARINA ÇARPTI. KAZAYI YARA ALMADAN ATLATAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIRKEN, EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.