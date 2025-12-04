Arnavutköy'de İETT Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı'nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın aracı tamamen sardı; can kaybı veya yaralanma yok, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 02:32
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 02:32
Arnavutköy’de seyir halinde olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararak küle çevirdi.

Yangın, 00:30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Fenertepe mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, otobüsün her yerine yayıldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Soruşturma ve müdahale

Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangını söndüren ekipler, küle dönen otobüste yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

