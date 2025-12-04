Arnavutköy'de İETT Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

Arnavutköy’de seyir halinde olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararak küle çevirdi.

Yangın, 00:30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Fenertepe mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, otobüsün her yerine yayıldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Soruşturma ve müdahale

Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. Yangını söndüren ekipler, küle dönen otobüste yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

ARNAVUTKÖY'DE İETT OTOBÜSÜ ALEVLERE TESLİM OLDU 1