Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: 1'i Çocuk, 2 Yaralı

Arnavutköy'de kar maskeli saldırganın açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Emirhan Damarhan ağır yaralandı, seken mermiden 13 yaşındaki Yusuf Z. de etkilendi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 21:58
Olayın Detayları

İstanbul Arnavutköy'de kar maskeli bir saldırganın düzenlediği silahlı saldırıda 19 yaşındaki Emirhan Damarhan ile 13 yaşındaki Yusuf Z. yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar maskeli bir kişi sokakta yürüyen Emirhan Damarhan'ı hedef alarak ateş etmeye başladı.

Kaçmaya başlayan genç, yaşanan kovalamaca sonrası kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Bu sırada seken mermilerden biri sokakta oyun oynayan Yusuf Z.'nin (13) koluna isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emirhan Damarhan ile Yusuf Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Damarhan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kar maskeli saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

