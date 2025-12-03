Arnavutköy'de zincirleme kaza: Kamyonette sürücü vatandaşlarca kurtarıldı

Arnavutköy'de kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı; kamyonette sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:56
Sultangazi - Arnavutköy yönü, Arnavutköy Yol Bakım Müdürlüğü önünde — saat 10.00

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, bir kamyonet ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 CTG 570 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle 34 MSZ 389 ve 34 DZR 584 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı, otomobillerde hasar oluştu.

Yan yatan kamyonette sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yanındakinin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Arnavutköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik kontrollü şekilde yeniden normale döndü.

