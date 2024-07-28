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Arnavutköy'deki Silahlı Çatışmada Bir Zanlı Tutuklandı

Arnavutköy'deki iş yerinde yaşanan silahlı çatışma sonrası bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili detaylar emniyet açıklamasında gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 23:46
Arnavutköy'deki Silahlı Çatışmada Bir Zanlı Tutuklandı

Arnavutköy'de Silahlı Çatışma Gelişmeleri

Arnavutköy'de bir iş yerinde meydana gelen silahlı çatışmayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, olay 24 Temmuz'da Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı.

Olayın Detayları

Silahlı çatışmanın yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden emniyet ekipleri, olayda yer alan üç kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler arasında iş yeri sahibi Y.A., çalışanı N.A. ile karşı taraftan M.Y.D. bulunuyor. Yapılan aramalarda toplamda üç ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çatışma sırasında yaralanan Y.A. ve M.Y.D., hastaneye sevk edildi. Olayın ardından yapılan incelemeler, M.Y.D.'nin geçmişte Y.A.'nın iş yerinde aracını tamir ettirdiğini ve yaşadığı sorunlar nedeniyle aralarında bir husumetin oluştuğunu ortaya koydu.

Adli Süreç Başladı

Olay günü M.Y.D.'nin çalıntı bir araçla iş yerine saldırıda bulunduğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altında bulunan M.Y.D. ile Y.A. sürerken, N.A. kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarıyla adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

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