Arnavutköy Taşoluk'ta Gecekondu Yangını — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Arnavutköy'de Gecekondu Alev Alev Yandı

Taşoluk Mahallesi Pırıltı Sokak'ta akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Pırıltı Sokak üzerinde akşam saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yapıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde alevlerin yükseldiği ve çevredekilerin panikle durumu izlediği görüldü.

