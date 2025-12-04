Arsuz'da Uyuşturucu Suçundan Aranan U.T. Tutuklandı

Arsuz'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T. adlı şahıs yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan operasyon sonucu U.T. Arsuz'da gözaltına alındı.
Gözaltı ve Tutuklama
Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.
