Arsuz'da Uyuşturucu Suçundan Aranan U.T. Tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, uyuşturucu madde bulundurma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T. yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:44
Hatay’ın Arsuz ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T. adlı şahıs yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan operasyon sonucu U.T. Arsuz'da gözaltına alındı.

Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

