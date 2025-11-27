Artan Sigara Kullanımı Pankreas Kanseri Riskini Yükseltiyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Yağmur, sigara kullanımındaki artışın pankreas kanseri riskini yükselttiğini belirterek hastalığın genellikle sinsi seyrettiğini vurguladı.

Belirtiler ve erken tanı

Pankreasta başlayan kanser çoğunlukla sarılık, kilo kaybı, iştahsızlık ve sırt ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Prof. Dr. Yağmur, "Pankreas kanseri çok sinsi bir hastalık. Genelde hastalar doktora başvurduğunda ilerlemiş evrede oluyor" dedi.

Uzmanlar, hastalığın erken dönemde sessiz ilerlediğini, özellikle 50 yaş üzeri kişilerin rutin kontrollerini aksatmamasının erken teşhis açısından hayati olduğunu belirtiyor.

Risk faktörleri ve istatistikler

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre pankreas kanseri, tüm kanserler arasında ölüm oranı en yüksek türlerden biri. Vakaların yaklaşık yüzde 80’i ileri evrede teşhis ediliyor. Ayrıca dünya genelinde yılda 250-300 bin olgunun tespit edildiği bildiriliyor.

Sigara kullanımı hastalığın önde gelen nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor; Prof. Dr. Yağmur, pasif içiciliğin de risk oluşturduğunu belirtti. Diğer risk faktörleri arasında obezite, aile öyküsü, uzun süreli diyabet, asbest maruziyeti, alkol kullanımı, kronik pankreatit ve ağır sanayi çalışanlığı sayılıyor.

Tedavi zorlukları ve umut veren gelişmeler

Prof. Dr. Yağmur, hastalar doktora başvurduğunda yüzde 70-80 oranında cerrahi müdahalenin mümkün olmadığını, yalnızca yüzde 15-20lik bir grubun ameliyat edilebildiğini ifade etti. Bununla birlikte cerrahi ve tıbbi yöntemlerdeki gelişmeler sayesinde pankreas kanserinde sağkalım oranlarının ve yaşam kalitesinin arttığını söyledi.

Uzman, pankreas ameliyatlarının vücudun en kompleks operasyonlarından biri olduğunu belirterek, multidisipliner tedavi yaklaşımının tedavi başarısını yükselten önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Ayrıca hastalığın erkeklerde daha sık görüldüğünü, son yıllardaki sigara kullanım artışı nedeniyle kadınların da risk grubu içerisine girdiğini kaydetti.

GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. ÖZGÜR YAĞMUR