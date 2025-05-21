ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı 25 Mayıs'a Kadar Ziyarete Açık

ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Başladı

İstanbul'un sanat hayatına önemli bir katkıda bulunan ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. 25 Mayıs'a kadar devam edecek olan fuar, 42 ülkeden binin üzerinde sanatçının eserine ev sahipliği yapıyor.

Fuarın Açılışında Önemli Açıklamalar

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan ArtContact İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, fuarın uluslararası arenada tanınmasını sağlamak adına büyük bir çaba gösterdiklerini ve her yıl daha iyi bir etkinlik hedeflediklerini belirtti. Aygül, "Nihai hedefimiz bu mekanın ruhuna uygun bir fuar, bienal, festival havasında bir süreci tüm komşu ve çevre ülkelerle paylaşmaktır. Bu yıl fuarımıza katılan yaklaşık 100 katılımcı ile 42 ülkeden binin üzerindeki sanatçımız var," dedi.

Aygül ayrıca fuar kapsamında düzenlenecek olan söyleşi, dinleti ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerin de önemine dikkat çekti. İlk kez Irak, Bulgaristan, Azerbaycan, Rusya ve Gürcistan'dan katılımlar olduğunu ifade eden Aygül, İran'ın en fazla katılımcının geldiği ülke olarak bu yıl da öne çıktığını belirtti.

Sanatın Değeri ve İstanbul'un Yeri

Açılışa katılan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, ArtContact İstanbul'un her geçen yıl gelişen bir etkinlik haline geldiğinin altını çizdi. Turan, "Sanat, her yere yakışır ama en çok yakışacağı yerlerden biri İstanbul'dur. İstanbul, tarih boyunca farklı kültürleri ve inanışları bir arada barındırmayı başarmış bir şehirdir. Bu tüm farklı renkleri ve düşünceleri barındıran önemli şeylerin de başında sanat gelir," şeklinde konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sanatın toplumsal hafızanın en önemli parçası olduğunu vurgulayarak, "Sanat, bulunduğu dönemin duygusunu, düşüncesini ve eleştirisini aktaran bir araçtır," dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan ise fuara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Sanatın kamusal alanda yer bulması ve İstanbul halkının sanatla buluşması için bu etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz," açıklamasında bulundu.

Ödüller ve Etkinlikler

Konuşmaların ardından, fuarda çeşitli ödüller de sahiplerini buldu. Tomur Atagök, "Sanatçı Onur Ödülü" ile, Arter Müzesi "Kurum Onur Ödülü" ile, Bilfen Sanat Koleksiyonu da "Sanata Katkı Ödülü" ile ödüllendirildi. Ayrıca, Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı tarafından organize edilen anlatımlı "Carmen" konseri de açılış programında katılımcılarla buluştu.

ArtContact İstanbul 5. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Türkiye ve dünya genelinden galeriler ve sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Fuar, 25 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

ATİS Fuarcılık tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, açılışa katılarak konuşma yaptı.

ATİS Fuarcılık tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, açılışa katılarak konuşma yaptı.