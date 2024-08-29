Artvin'de Narkoçelik-36 Operasyonu: 502 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'deki Narkoçelik-36 operasyonunda toplamda 502 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Operasyonun Detayları
Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını aktardı. Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan iki şüphelinin yakalandığı duyuruldu.
Hedef Zehir Tacirlerini Ortadan Kaldırmak
Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.