Artvin'de Narkoçelik-36 Operasyonu: 502 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'deki Narkoçelik-36 operasyonunda toplamda 502 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonun Detayları

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarını aktardı. Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan iki şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Hedef Zehir Tacirlerini Ortadan Kaldırmak

Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.