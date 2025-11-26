Artvin'de ziraat alanı yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Artvin Merkez Ortaköy Çalışkanlar Mahallesi'nde çıkan ziraat yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:59
Artvin'de ziraat alanı yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Artvin'de ziraat alanı yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Merkez Ortaköy Çalışkanlar Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Artvin’de ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Ortaköy Çalışkanlar Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan yangına Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Olay yerine 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 8 personel sevk edildi.

Müdahalede ayrıca Artvin Belediyesi ve Ardanuç Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Koordineli çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası bölgede soğutma ve inceleme çalışmaları tamamlanırken, gerekli güvenlik önlemleri de alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

ARTVİN MERKEZ ORTAKÖY ÇALIŞKANLAR MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 200 METREKARELİK ZİRAAT ALANINDA ÇIKAN...

ARTVİN MERKEZ ORTAKÖY ÇALIŞKANLAR MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 200 METREKARELİK ZİRAAT ALANINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

ARTVİN MERKEZ ORTAKÖY ÇALIŞKANLAR MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 200 METREKARELİK ZİRAAT ALANINDA ÇIKAN...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Zabıta Suçüstü Yakalandı: Dilenci Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlemde
2
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı
7
Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti