Artvin'de ziraat alanı yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Artvin'de ziraat alanı yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Merkez Ortaköy Çalışkanlar Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Artvin’de ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Ortaköy Çalışkanlar Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan yangına Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti. Olay yerine 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 8 personel sevk edildi.

Müdahalede ayrıca Artvin Belediyesi ve Ardanuç Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Koordineli çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası bölgede soğutma ve inceleme çalışmaları tamamlanırken, gerekli güvenlik önlemleri de alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

