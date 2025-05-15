Artvin'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Artvin'de Kar Yağışı Beyaz Bir Manzara Oluşturdu

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü. Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü bölgede, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Etki Alanları

Kar yağışı, özellikle Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası ve Geçitli köyü ile Şavşat'ı kapsayan Sahara ve Arsiyan yaylaları gibi alanlarda yoğun şekilde hissedildi.

Hayvan Sahiplerinin Zor Anları

Bölgedeki hayvan sahipleri, sürülerini otlatmak için meralara çıkardı ancak kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Hava koşullarının etkisiyle mücadele eden çiftçiler, zorlu şartlar altında hayvanlarına bakmaya devam ediyor.

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.