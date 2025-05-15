DOLAR
38,69 0,26%
EURO
43,4 -0,07%
ALTIN
4.009,74 -1,14%
BITCOIN
4.026.663,9 -0,43%

Artvin'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, hayvan sahipleri zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:13
Artvin'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Artvin'de Kar Yağışı Beyaz Bir Manzara Oluşturdu

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışı ile beyaza büründü. Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü bölgede, etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Etki Alanları

Kar yağışı, özellikle Ardanuç ilçesindeki Bilbilan Yaylası ve Geçitli köyü ile Şavşat'ı kapsayan Sahara ve Arsiyan yaylaları gibi alanlarda yoğun şekilde hissedildi.

Hayvan Sahiplerinin Zor Anları

Bölgedeki hayvan sahipleri, sürülerini otlatmak için meralara çıkardı ancak kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Hava koşullarının etkisiyle mücadele eden çiftçiler, zorlu şartlar altında hayvanlarına bakmaya devam ediyor.

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik Sevinci
2
Destici Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' Sürecini Değerlendirdi
3
Konya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Kulu'da Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
4
Adana'da Ormanlık Alanda Yaralı Adam Hastaneye Kaldırıldı
5
AB Konseyi Başkanı Costa: 'Arnavutluk, AB'nin genişleme sürecinin işareti'
6
Kamu Denetçileri, TBMM'de Milletvekillerini Bilgilendirdi
7
Denizli'de 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Kırıkkale'de Ücretsiz Fide Dağıtımı 16 Mayıs'ta!

Manisa'da Yıl Boyu Sürecek Destek Kampanyası

Adana'da Sağanak Yağışların Etkisi Devam Ediyor!

Kütahya'da Kurbanlık Fiyatlarına Şok Zam: Yüzde 600 Artış!