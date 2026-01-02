DOLAR
Aşağıdumanlı'da paletli ambulansla KOAH hastası kurtarıldı

Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 7 km yolda mahsur kalan 56 yaşındaki Enver Aladağ, paletli ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:21
Karlı ve zorlu yollar sağlık ekiplerini hızlandırdı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıdumanlı köyünde, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 7 kilometrelik köy yolu

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Enver Aladağ, KOAH'a bağlı nefes darlığı şikayeti yaşadı. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen Aladağ için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Yoğun kar yağışı ve tipiye bağlı yol kapanması nedeniyle bölgeye paletli ambulans sevk edildi. Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen ekipler köye ulaşarak hastayı bulunduğu yerden aldı.

Aladağ, ilk olarak Taşlıçay Devlet Hastanesine sevk edildi; burada yapılan ilk tetkiklerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

