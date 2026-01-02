Aşağıdumanlı'da paletli ambulansla KOAH hastası kurtarıldı
Karlı ve zorlu yollar sağlık ekiplerini hızlandırdı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıdumanlı köyünde, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 7 kilometrelik köy yolu Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Enver Aladağ, KOAH'a bağlı nefes darlığı şikayeti yaşadı. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen Aladağ için yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Yoğun kar yağışı ve tipiye bağlı yol kapanması nedeniyle bölgeye paletli ambulans sevk edildi. Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen ekipler köye ulaşarak hastayı bulunduğu yerden aldı. Aladağ, ilk olarak Taşlıçay Devlet Hastanesine sevk edildi; burada yapılan ilk tetkiklerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. NEFES DARLIĞI YAŞAYAN HASTA KARLA KAPLI KÖYDEN PALETLİ AMBULANSLA KURTARILDI
