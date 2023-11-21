Asansör cinayetinde tüyler ürperten itiraf: Meğer önce kızını...

ANNE VE KIZINI BOĞARAK KATLEDEN KATİLİN SÖZLERİ KAN DONDURDU…

Manisa'da yaşanan kan donduran olayın ardından sır perdesi de aralanıyor. Binanın asansöründe ölü bulunan Devrimim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) telle boğuldukları ortaya çıktı.





Olayın şüphelisi olarak Kaçan şüpheli Atalay Yüksel (57) Ankara'da yakalandı. Devrim Güler’le ilişki kurmak niyetinde olan ama kızı izin vermediği için her ikisini de öldürdüğünü itiraf eden katil tüm detayları anlattı. Yüksel ifadesinde, telle boğduğunu ve cesetleri asansöre taşıyıp kaçtığını itiraf etti.

KATİL ALT KOMŞUSUYMUŞ

Manisa'nın Salihli ilçesinin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak’ta bir apartmanda yaşananlar film sahnelerini aratmadı. Apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez’in ölümünden sorumlu olan Yüksel cinayet detaylarını tek tek anlattı. Cesetleri asansöre koyup 4. Kata çıkardığını anlatan Yüksel ise anne ve kızın alt komşuları çıktı.

Olaydan sonra önce trenle İzmir’e, oradan da uçakla Ankara’ya kaçan Yüksel, Ankara’da polisler tarafından yakalanarak Salihli ye getirildi. İfadesinin ardından tutuklanarak ceza evine sevk edilen Yüksel’in Devrim Güler ile gönül ilişki yaşamak istediği ancak kızının da buna karşı çıktığından dolayı ölümleri yaptığı anlaşıldı. Yüksel ifadesinde önce Doğa ile aralarında kavga çıktığı tartışma sırasında Doğa yı telle boğduğunu itiraf etti. O sırada evde olan Devrim i beklediğini ve o gelince de onu da öldürdüğünü itiraf eden Yüksel Ankara’ya kaçma hikayesini de anlattı. Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez’in cenazeleri Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi.