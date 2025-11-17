ASAT, Kepez’te Kış Öncesi Yağmur Suyu Hattını Temizliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez ilçelerde yürüttüğü yağmur suyu hattı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ana arter ve bulvarlarda devam eden kapsamlı temizlik çalışmaları Kepez ilçesinin Mehmetakif ve Karşıyaka mahallelerinde yoğunlaştı.

Çalışma Detayları

Çalışmaların, toplamda yaklaşık 150 kilometrelik yağmur suyu hattının temizlenmesini kapsadığı ve maliyetinin 100 milyon TL'yi bulacağı bildirildi. ASAT yetkilileri, özellikle kış aylarında yaşanabilecek olası su taşkınlarını önlemek ve şehir içi altyapının sağlıklı işlemesini sağlamak için bu çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti.

Bugüne kadar yaklaşık 130 kilometrelik hatta temizlik yapılırken; ana arter ve bulvarlardaki tıkanıklıklar giderilerek altyapı güçlendirildi. Kutu menfezler ve toplayıcı hatlar, kombine araçlar ve robot kameralarla detaylı şekilde temizlendi. Çalışmalar, Ocak ayında Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde başladı ve şu anda Kepez'in Mehmetakif ve Karşıyaka mahallelerinde devam ediyor.

Muhtarların Değerlendirmesi

Kepez'teki temizlik çalışmaları muhtarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Antalya ve Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı, Emek Mahallesi Muhtarı Süleyman Kabaağaç, çalışmalar için ASAT Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarı Muhammet Tuna ise, "Yapılan çalışmalar çok değerli. Gider ve kanalların temizliğiyle problemler büyük ölçüde çözüldü. Bu çalışmalar sayesinde mahallelerimizde sel ve taşkın korkusunu geride bırakıyoruz. Kış hazırlıkları titizlikle devam ediyor" şeklinde konuştu.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MERKEZ İLÇELERİ KAPSAYAN YAĞMUR SUYU HATTI TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. ANA ARTER VE BULVARLARDA SÜRDÜRÜLEN KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KEPEZ İLÇESİ MEHMETAKİF VE KARŞIYAKA MAHALLELERİNDE DEVAM EDİYOR.