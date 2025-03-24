Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, asgari ücretlilere büyük bir müjde verildi. Bayramda çalışacak olan asgari ücretli ve özel sektör çalışanlarına, maaşlarına ek olarak 3.683 TL ek ödeme yapılacak. Peki bu bayram mesaisi ödemeleri nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar...

Bayram Mesaisi Ücreti ve Hesaplama

Ramazan Bayramı'nda çalışanlar, normal ücretlerine ek olarak bayram mesaisi ücreti alacaklar. Çalışanın günlük brüt ücreti iki katına çıkarılarak hesaplanmaktadır. 2025 yılı için brüt asgari ücretin 26.005 TL olduğu dikkate alındığında, günlük brüt ücret 866.85 TL olarak belirlenmektedir. Yani, bayramda bir gün çalışan bir asgari ücretli bu miktarın iki katı olan 866.85 TL bayram mesaisi ücreti alacaktır.

Hafta Sonu Bayram Mesaisi Hesaplaması

Bayram günleri hafta sonuna denk gelirse, bayram mesaisi ücreti 2.5 kat olarak ödeniyor. Yani, eğer bayram günleri hafta sonuna denk gelirse, bir asgari ücretli çalışan, 866.85 TL normal ücretine ek olarak günlük mesai ücretinin yarısı olan 433.425 TL daha alacak ve günlük toplam ücreti 1.300 TL olacak.

Toplam Ek Mesai Miktarı

Bu Ramazan Bayramı'nda, arife gününün Cumartesi ve bayramın ilk gününün Pazar'a denk gelmesi nedeniyle, iki günde çalışan bir personel toplam 1.950 TL ek ödeme alacak. Bayram dönemi boyunca (3.5 gün) çalışan bir asgari ücretli ise, hafta sonu kriterleri de dahil olduğunda toplam 3.683 TL ek mesai ücreti alacak.

Ramazan Bayramı, asgari ücretli çalışanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Çalışanlar, bu ekstra ödemelerle birlikte bayram tadını daha rahat çıkarabilecekler.