Aşık Veysel Kuşadası'nda anıldı: İbramaki'de "Şu Geniş Dünyaya Sığmayan" panel

İbramaki Sanat Galerisi'nde, Kuşadası Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle düzenlenen "Şu Geniş Dünyaya Sığmayan Aşık Veysel" başlıklı panel, Anadolu'nun büyük halk ozanını anma ve anlamaya yönelik kapsamlı bir etkinlik sundu.

Panelde ele alınan konular

Panelde Doç. Dr. Sıtkı Bahadır Tutu ile Dr. Hanife Devrim Küçükebe konuşmacı olarak yer aldı. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun doğduğu topraklardan çocukluk yıllarında geçirdiği kazaya, sazla tanışmasından şiirlerinin halkın sesine dönüşmesine kadar uzanan yaşam öyküsü, tüm yönleriyle katılımcılara aktarıldı. Sunumlarda özellikle ozanın umudunu hiç kaybetmeyişi ve eserlerinin toplumla kurduğu güçlü bağ vurgulandı.

Müziksel yorum ve duygusal anlar

Etkinlikte Öğretim Görevlisi Dr. Ali Hikmet Göçen bağlamasıyla Aşık Veysel'in şiir ve ezgilerini yorumladı. Göçen'in mızrapla tellerde yarattığı tınılar, salonda duygu yüklü anlar yaşattı; Anadolu'nun sesi Aşık Veysel'in yalın ama derin dünyası dinleyicilerde geniş yankı buldu.

Katılım ve kültürel etki

ADÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda Kuşadalının katıldığı panel, İbramaki Sanat Galerisi'ni dolduran izleyicilere geçmişle bugün arasında kurulan kültürel bağın önemini bir kez daha hissettirdi. Katılımcılar, halk ozanının eserlerine kulak verirken hem hüzün hem gurur dolu anlar yaşadı.

İbramaki Sanat Galerisi'ndeki bu anma, Aşık Veysel'in mirasının gelecek kuşaklara taşınmasında sanat ve akademinin bir araya gelmesinin önemini ortaya koydu.

‘AŞIK VEYSEL’ KUŞADASI’NDA ANILDI