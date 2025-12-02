Aşkaleli Öğrenciler 15 Şubat’ta Halk Oyunları İl Birinciliği’ne Hazırlanıyor

Aşkaleli öğrenciler, 15 Şubat'taki Erzurum Halk Oyunları İl Birinciliği için antrenör Ersin Kılıç yönetiminde yoğun tempoyla hazırlanıyor; Kaymakam Emre Oğuztürk destek verdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:42
Erzurum'da 15 Şubat'ta düzenlenecek olan Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması için Aşkaleli öğrenciler yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Katılım ve Kategoriler

Okul Sporları kapsamında gerçekleştirilecek yarışmada Aşkale; yıldızlar, ortaokul ve ilkokul kategorilerinde temsil edilecek.

Hazırlıklar ve Hedefler

Halk Oyunları 2. kademe antrenörü Ersin Kılıç yönetiminde provalarını sürdüren ekipler, sahne uyumu ve Erzurum yöresine özgü figürlerle yarışmada iddialı olmayı hedefliyor.

Resmi Destek ve Beklentiler

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, devam eden hazırlıkları yerinde takip ederek öğrencilere moral verdi. Oğuztürk, gençlerin kültürel değerleri yaşatma konusundaki gayretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarı diledi.

Aşkaleli ekiplerin il yarışmasında güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

