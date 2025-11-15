Astoria Grande Alanya'ya Demirledi — 616 Yolcu, 435 Mürettebat

Palau Bandıralı 'Astoria Grande' Alanya Limanı'na demirledi. Gemide 616 yolcu ve 435 mürettebat bulunuyor; yolcuların büyük çoğunluğunu Rus turistler oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:43
Palau Bandıralı lüks kruvaziyer Alanya Limanı'nda

Akdeniz'in önemli turizm merkezi Alanya'ya sabah saatlerinde Palau Bandıralı 'Astoria Grande' adlı lüks kruvaziyer yolcu gemisi limana demirledi.

Gemide toplam 616 yolcu ve 435 mürettebat bulunduğu belirtilirken, yolcuların büyük kısmının Rusya vatandaşı olduğu öğrenildi.

Antalya'dan gelen kruvaziyer, yarın akşam saatlerinde İzmir yönüne hareket etmek üzere Alanya'dan ayrılması bekleniyor.

Yolcuların bir kısmı şehir merkezini gezmek üzere gemiden inerken, bazı turistler ise tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

