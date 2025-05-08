Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun'a Ulaştı

Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun'da

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden ve Panama bandıralı Astoria Grande adlı kruvaziyer, Samsun Limanı'na yanaştı. Gemide toplamda 947 turist ve 440 personel bulunuyor.

Tarihçesi ve Rota

Astoria Grande, Soçi Limanı'ndan çıkarak İstanbul ve Bartın'ın Amasra ilçesi gibi yerleri ziyaret etti. Türkiye'deki rotasının son durağı ise Samsun oldu.

Turistlerin Plânları

Çoğunluğunu Rus turistlerin oluşturduğu grup, limanda yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Amazon köyü ve Atakum sahilini gezmeyi planlıyor. Ayrıca Vezirköprü ve Amasya'da şehit turu atacakları da öğrenildi.

Yetkililerin Görüşleri

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin kruvaziyer turizmi konusunda büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti.

Yola Çıkış Zamanı

Astoria Grande'nin, saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gitmesi bekleniyor.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi. Kruvaziyer, 947 turist, 440 personel ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İstanbul ve Bartın'ın Amasra ilçesini ziyaret ettikten sonra Samsun Limanı'na demirledi.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi. Kruvaziyer, 947 turist, 440 personel ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İstanbul ve Bartın'ın Amasra ilçesini ziyaret ettikten sonra Samsun Limanı'na demirledi.