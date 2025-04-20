Astronot Atasever, Tuz Mağaraları'nda Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır’daki Tuz Mağaraları'nda öğrencilerle bir araya gelerek ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdi. Tuzluca ilçesinde yer alan bu mağaralar, tarih boyunca yapılan tuz çıkarma işlemleriyle şekillenmiş ve birçok galeriyi barındırmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hayata geçirilen "Asla Vazgeçme" projesi kapsamında kentte ağırlanan Atasever, yerin 80 metre altında öğrencilerle bir araya geldi. Burada gençlerin sorularını yanıtlayarak uzay yolculuğu esnasında yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

Atasever, Iğdır’a ilk kez geldiği belirtip, “Aslında baba memleketim olan bu özel mekanda bu kadar fantastik bir ortamın içerisinde olmak benim için muazzam bir mutluluk.” dedi. Ayrıca, “ABD’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na yönelik düzenleyeceğimiz görev sırasında Teksas eyaletinde bulunan bir yeraltı mağarasının içine girme şansım olmuştu. Orayla kıyasladığım zaman buranın etkileyici ambiyansı çok çok daha yüksek.” şeklinde konuştu.

“Bu kadar güzel bir ortamın Iğdır’a kazandırılmış olması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz burada galerilerden bir tanesinin içerisinde öğrencilerle minik bir söyleşi yaptık. Benim için de aslında seminer gerçekleştirdiğim en özel ortamlardan birisi oldu. Iğdırlı genç arkadaşlarımla bu kadar özel bir ortamda buluşmak tarifsiz bir mutluluk.” diye sözlerine devam etti.

Etkinliğe, Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ve Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün de katıldı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır’daki Tuz Mağaraları'nda öğrencilerle söyleşi yaptı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır’daki Tuz Mağaraları'nda öğrencilerle söyleşi yaptı.